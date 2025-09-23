В Германии проведут военные учения Бундесвера Red Storm Bravo

Согласно информации, размещенной на официальном сайте вооруженных сил Германии, с 25 по 27 сентября в Гамбурге состоятся военные маневры Бундесвера под кодовым названием Red Storm Bravo. Целью учений заявлена проверка готовности к оперативной передислокации воинских подразделений к восточным рубежам Североатлантического альянса в условиях "кризисной обстановки".

В заявлении подчеркивается, что данные учения имеют оборонительную направленность. В них примут участие приблизительно 500 военнослужащих немецкой армии, а также будет задействовано значительное количество техники, включая вертолеты.

С 22 по 26 сентября 2025 года в Балтийском море пройдут учения НАТО Neptune Strike 25-3. В них примут участие США, Германия, Швеция и Финляндия. Целью учений заявлена отработка морских операций, включая использование различных вооружений как с моря, так с воздуха.