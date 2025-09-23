Стало известно, какую операцию ВСУ и НАТО под Одессой сорвала Россия
Военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что российским военным удалось сорвать в районе Одессы планируемую высадку десанта спецназовцев из Франции и Великобритании. Об этом пишет NEWS.ru.
Собеседник издания отметил, что подразделения, которые накрыли ракеты и беспилотники в Одессе, состояли из украинцев и наемников.
По словам эксперта, их главной задачей было обеспечить высадку или десантирование французских и британских спецназовцев, которые должны были прибыть в первом эшелоне для дислокации в Одессе.
Точное место дислокации этих формирований заранее установила российская разведка, добавил Баранец.
Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что остановить атаки ВСУ на Крым можно только взятием Одессы.