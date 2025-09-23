США возглавят усилия по соблюдению Конвенции о биологическом оружии

США намерены возглавить международные усилия по обеспечению соблюдения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления на общеполитических дискуссиях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"С целью предотвращения возможных катастроф я объявляю о том, что моя администрация возьмет на себя лидирующую роль в международных усилиях по обеспечению соблюдения Конвенции о биологическом оружии", - сказал Трамп, анонсировав "встречи с мировыми лидерами" по вопросу создания "системы проверок на основе искусственного интеллекта".

"Надеюсь, ООН могла бы сыграть в этом конструктивную роль", - добавил он.