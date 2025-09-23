Сырский доложил командующему армией США в Европе и Африке о ситуации на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский доложил командующему армией США в Европе и Африке генералу Кристоферу Донахью о сложной обстановке на фронте.

© Офис президента Украины

"Провел очередной разговор в формате видео-конференц-связи с командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил США в Европе и Африке - командующим Сухопутным командованием Объединенных Вооруженных сил НАТО генералом Кристофером Донахью. Рассказал о ситуации на линии фронта, которая остается сложной", - написал он в Telegram-канале.

Также Сырский в разговоре с ним попросил для Украины дополнительные системы ПВО.

"Украине нужно больше действенных средств ПВО, ракет, средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы - прим. ТАСС) и других современных систем вооружений", - отметил главком ВСУ.

8 сентября, говоря о ситуации на фронте, главком ВСУ Александр Сырский признавал, что ВС РФ превосходят Вооруженные силы Украины в силах и средствах. 15 сентября он уволил двух командующих корпусами после поражений на подконтрольной Киеву территории Запорожской области и ДНР. Позднее Владимир Зеленский уже на встрече с депутатами фракции правящей партии "Слуга народа" предупредил о неких трудных решениях в случае ухудшения ситуации на поле боя.