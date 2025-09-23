ВСУ использовали воздушные шары во время ночной атаки на Россию

ВСУ использовали воздушные шары в большом количестве при атаке БПЛА на Россию в ночь на 23 сентября. Об этом пишет агентство РБК со ссылкой на источник, близкий к Минобороны, и источник, знакомый с характером последнего налета.

Какую функцию они выполняли — муляж, отвлечение внимания, разведка или что-либо еще — не уточняется.

«Шаров было действительно много, при этом в них нет никакой точности», — сказал один из собеседников издания.

За ночь над регионами РФ вне зоны СВО были сбиты 69 дронов.

По данным министерства обороны РФ, за сутки средства ПВО уничтожили 438 дронов ВСУ. На подлете к Москве за сутки было сбито свыше 40 беспилотников ВСУ.

Кроме того, российские военные сбили три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, следует из сводки оборонного ведомства.