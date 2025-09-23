Страны НАТО отправкой своих военных в Одесскую область Украины стремятся спровоцировать Россию на агрессию, заявил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"То, что страны НАТО стремятся разместить свои силы в Одесской области, в очередной раз показывает стремление отдельных европейских стран не только надавить на Молдавию, но и спровоцировать Россию на агрессию. Ведь Одесса всегда была и остается российским городом. И потому размещение там натовских военных, какие бы для того цели ни назывались, является угрозой как для наших сограждан, живущих в Одесской области, так и для России в целом", - сказал Сальдо.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Евросоюз полон решимости оккупировать Молдавию, параллельно готовится размещение натовского "десанта" в Одесской области для устрашения Приднестровья. По имеющимся данным, первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу.