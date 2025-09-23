Генерал назвал территории, с которых атакуют Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят массированные удары по объектам в Белгородской области с территории Сумской области. Как сообщает News.ru, об этом заявил заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов.

Он отметил, что атаковать также могут и из соседней Харьковской области. ВСУ работают из этих районов и «достают все, что надо».

«И Шебекино, и другие поселки и деревни постоянно под угрозой, да и сам Белгород. Налеты осуществляются регулярно», — пояснил Попов.

Он подчеркнул, что основная цель обстрелов — создание психоэмоционального напряжения среди гражданского населения России. Таким способом противник пытается подорвать доверие россиян к действиям федерального и местного руководства.

«А также для того, чтобы показать зубы, отчитаться перед Западом. ВСУ понимают, что загнаны в угол», — заключил генерал.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при атаках ВСУ на регион пострадали семь человек. Среди мирных жителей четверо были ранены в Белгороде, еще трое — в селе Стрелецкое.