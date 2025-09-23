Эксперт рассказал о возможном ответе РФ на массированную атаку дронов ВСУ на Москву

Политолог Евгений Михайлов прокомментировал массированную атаку украинских беспилотников на Москву и рассказал о возможном ответе РФ киевскому режиму. По его словам, в дальнейшем российские военные значительно нарастят количество ударов своими дронами.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера понедельника, 22 сентября, на подлете к Москве было уничтожено 46 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, стало известно, что при атаке на Москву и Подмосковье украинские войска использовали новую тактику. Беспилотники двигались небольшими группами по два-четыре дрона. При этом раньше ВСУ запускали группы от десяти и более летательных аппаратов.

Основная цель массированной атаки беспилотников на Москву – это посеять хаос среди жителей города. Москва — это наиболее благополучный регион страны, где все живут хорошо – вдали от боевых действий. Поэтому сейчас киевский режим стремится всколыхнуть столицу РФ и поднять в ней волну недовольства, которая будет способна распространиться на другие регионы. Кроме того, здесь Киев стремится показать своим западным партнерам, что украинским беспилотникам все же удается долететь до российской столицы благодаря их помощи. Западные партнеры однозначно помогают Киеву, предоставляя ему доступ к своим системам наведения и слежения, помогая довести дроны до Москвы. И все это не прекратится до тех пор, пока не будет нанесен решительный удар, который уничтожит все военное производство на территории Украины. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

В ответ на атаки БПЛА на Москву Россия нарастит количество запускаемых ей ударных беспилотников, отметил эксперт.

«Полагаю, сейчас Россия «исполнит желание» некоторых киевских аналитиков и нарастит количество ударов своими беспилотниками. За один выход будет запускаться уже не 1 тыс., а до 2 тыс. БПЛА. Плюс ракеты», - заявил специалист.

Ранее издание РБК со ссылкой на источник в Министерстве обороны России сообщило о том, что в ходе массированной ночной атаки по России ВСУ использовали воздушные шары.