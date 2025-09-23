Находящиеся на вооружении 18-й "Железной дивизии" M1A1 FEP Abrams сухопутных войск Польши были задействованы в состоявшихся в этом месяце натовских учениях Iron Gate-25 (Железный защитник").

Фотографии, сделанные на этом мероприятии, размещены в Telegram-канале "Повернутые на войне". Интересно, что в качестве сил противника выступили опять же польские PT-91 Twardy.

Ранее неоднократно сообщалось, что все такие танки, а это около 230 штук, будут переданы формированиям киевского режима. Возможно, первоначально такие планы на самом деле были, но все ограничилось отправкой лишь трех десятков единиц. Из них по меньшей мере 12 было уничтожено.

Что же касается M1A1 FEP, то эти танки уже находились в эксплуатации в частях корпуса морской пехоты США, и часть из них после снятия с вооружения была закуплена польской стороной.