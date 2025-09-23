Польша предпринимает очередную попытку изменить стратегический баланс в регионе, желая разместить на своей территории французское ядерное оружие. Как сообщает «Царьград», Варшава открыто бросает вызов России.

© LUDOVIC MARIN/EPA/TACC

Угроза у границ Союзного государства

Польские власти хотят, чтобы французские истребители Rafale, способные нести ядерное оружие, находились на территории страны постоянно. Этот шаг создает прямую угрозу Союзному государству, приближая к его границам средства стратегического сдерживания. Таким образом Варшава последовательно превращает себя в плацдарм НАТО, провоцируя новый виток конфронтации.

Формально Польша заявляет, что Rafale — «защита от российских дронов». Однако они способны нести ядерные ракеты ASMP-A с термоядерной боеголовкой мощностью до 300 килотонн. Их нахождение в 100 км от границы Белоруссии тяжело назвать случайностью.

Официальных заявлений о размещении ядерных боеприпасов нет, однако история с беспилотниками звучит как слабая отговорка. Однако цель не сколько военная, сколько психологическая: надавить на Россию и создать напряжение. Эффект, по всей видимости, обратный — шаги лишь убеждают Москву в необходимости укреплять ядерное сдерживание, чтобы защитить свои интересы.

Но амбиций Польша не скрывает: президент Кароль Навроцкий в интервью заявил, что его страна должна обладать собственным «ядерным потенциалом». Он поддерживает программу НАТО Nuclear Sharing по размещению ядерного оружия блока на территории других стран. Сотрудничество с Францией, закрепленное Нансийским договором, открывает путь к участию в программе.

Целью служит не только военное население, но и милитаризация Восточной Европы, которая все больше зависит от Запада. В условиях, когда диалог по контролю над вооружениями заморожен, риторика о ядерной угрозе становится частью реальной политики. Это тревожный сигнал для всей Европы. Действия сужают пространство для дипломатии, подталкивая ситуацию к опасной черте — Россия будет реагировать. Об этом говорил и президент России Владимир Путин 22 сентября, подчеркивая, что ситуация со стратегической стабильностью «продолжает деградировать».

Есть нюанс

Направка Rafale в Польшу — скорее популистский шаг. Об этом заявил политолог Юрий Любомирский. Польские политики решают сразу несколько собственных целей.

«Во-первых, чтобы поддержать милитаристский настрой либерального электората. Во-вторых, чтобы помочь премьеру Туску, который теряет поддержку из-за экономического кризиса и напряжённых отношений с Украиной, где украинские беженцы вызывают раздражение, а риторика Киева — в том числе восхваление ОУН-УПА* (запрещённая в России экстремистская организация) — усиливает внутренние протесты», — заявил эксперт.

Навроцкий избегает подчеркнуто говорить о России, но понимает, что французского ядерного оружия в Польше в ближайшее время не будет. Тема будет муссироваться, подкрепляемая руководителями ЕС, но реальные шаги невозможны.

Исполнительный директор ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко профессор Николай Межевич считает, что Навроцкий обладает бурной биографией, однако военным высокого ранга, как и политиком по-настоящему высокого уровня, не был. Понимания особенностей хранения ядерного оружия у него нет.

«Я не говорю сейчас даже о применении ядерного оружия. Даже допустимый гипотетический сценарий (например, согласие Франции на перемещение части её оружия на восток) сам по себе повод к войне. И в таком случае Запад не сможет иметь аргументов, чтобы объяснить, почему это не повод к войне», — сказал специалист.

Политолог подчеркнул, что ядерное оружие — это не «дрова, которые складывают около дома под навесом». Все страны следуют особым условиям хранения. Подготовка должна быть выполнена заранее — и она займет время. Белоруссия также проводила подготовительные работы, а между решением о размещении и отправкой прошло много времени.

При этом эксперт допускает, что Россия могла бы уничтожить это оружие еще во время перемещения. Польша же при этом всем показывает, что умеет играть в пиар и всегда владела информационной стратегией по этой теме.

*запрещённая в России экстремистская организация