Глава МИД Литвы пожаловался на «большие дыры» в обороне

Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис пожаловался на "большие дыры" в европейской обороне.

Евросоюз, по его данным, не обладает достаточным оборудованием для обнаружения беспилотников.

«У нас большие дыры в обороне ЕС, - сказал Будрис в интервью Рейтер на полях Генассамблеи ООН. - Не хватает оборудования, которое позволило бы нам обнаруживать БПЛА, следовать за ними, отслеживать их, а затем уничтожать».

Министр считает: Киев должен участвовать в планах по созданию "стены дронов", поскольку Украина имеет опыт в борьбе с беспилотниками. Кроме того, по словам литовского министра, Украина владеет интегрированными системами для отражения атак.

Ранее газета Politico написала, что ЕС потребуются годы для создания собственной индустрии БПЛА.