Атаки дронов связали с переговорами Трампа с Зеленским

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что попытки украинских беспилотников атаковать Москву были провокацией перед встречей Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Об этом Липовой рассказал NEWS.ru.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что в первой половине дня 23 сентября над Белгородской, Калужской, Рязанской, Тульской областями и столичным регионом было уничтожено 58 украинских беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении атак 22 и 23 сентября.

В Белом доме сообщили, что 23 сентября Трамп встретится с Зеленским. Встреча состоится на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

«Накануне встречи Зеленского с Трампом он [Зеленский - прим.ред.] попытался вызвать ответную реакцию РФ на налеты дронов не только на приграничные регионы, но и на объекты в Москве», - заявил Липовой.

Он отметил, что атаки были отражены и провокация не удалась. По мнению Липового, у Зеленского не осталось весомых аргументов для переговоров с Трампом, поэтому результат встречи будет «нулевым».