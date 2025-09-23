Передача чешской инициативы по поставкам снарядов Украине, закупаемых в третьих странах с финансовым участием западных государств, в ведение НАТО означала бы эскалацию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Чехии Даниэл Драке, его слова приводит новостной портал Novinky.

© Global look

"От самого начала [конфликта] действует договоренность, что НАТО как организация поставляет стране только снаряжение несмертельного действия. Оружие [Украине] всегда предоставляют [самостоятельно] отдельные государства-члены. Это рамочное [соглашение] было принято как раз для того, чтобы предотвратить эскалацию и чтобы альянс не был втянут непосредственно в войну с Россией", - сказал он.

О необходимости передать инициативу по поставкам артиллерийских снарядов Украине в ведение НАТО заявляют лидеры оппозиционного парламентского политического движения АNО (Акция недовольных граждан), которое, как следует из опросов избирателей, имеет наибольшие шансы на победу в предстоящих 3 и 4 октября выборах в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента Чехии. Это предложение ANO, согласно порталу, критикуют действующие власти республики и многие чешские эксперты.

Так, в частности, находящийся в Нью-Йорке президент Чехии Петр Павел заявил журналистам, что было бы крайне опасно и печально, если бы республика дистанцировалась от этого вида помощи Украине.

Чехия полтора года назад выступила с инициативой закупки в третьих странах за счет западных государств снарядов для ВСУ. В 2024 году Украиной при посредничестве Чехии было получено 1,5 млн снарядов. В текущем году, как чешские СМИ проинформировали ранее, туда было поставлено 1,1 млн таких боеприпасов.