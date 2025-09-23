Генсек НАТО оценил инцидент с российскими истребителями в Эстонии

Генсек НАТО: Российские истребители не представляли угрозы Эстонии
Североатлантический альянс не установил, что российские истребители, которые на днях якобы вошли в воздушное пространство Эстонии, представляли непосредственную угрозу.
Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте.
НАТО выступила с заявлением в адрес России
Ранее в Эстонии заявили, что 19 сентября три истребителя МиГ-31 якобы вторглись в воздушное пространство страны. В Минобороны России опровергли эти обвинения, подчеркнув, что самолеты придерживались согласованной воздушной трассы.