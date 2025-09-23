Генсек НАТО оценил инцидент с российскими истребителями в Эстонии

Североатлантический альянс не установил, что российские истребители, которые на днях якобы вошли в воздушное пространство Эстонии, представляли непосредственную угрозу.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте.

"В ходе последнего инцидента с нарушением воздушных границ Эстонии, который мы сегодня обсудили, силы НАТО оперативно перехватили и сопроводили самолеты без эскалации, поскольку непосредственной угрозы выявлено не было", - приводит его слова агентство ТАСС.

НАТО выступила с заявлением в адрес России

Ранее в Эстонии заявили, что 19 сентября три истребителя МиГ-31 якобы вторглись в воздушное пространство страны. В Минобороны России опровергли эти обвинения, подчеркнув, что самолеты придерживались согласованной воздушной трассы.