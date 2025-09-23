Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что Россия изменила свою тактику. Как сообщает Telegram-канал «Пул N3», Москва выбрала тактику изнурения противника.

Дэвис напомнил, что западные политики постоянно заявляют о том, что Москва проигрывает конфликт. Например, французский президент Эммануэль Макрон высмеял то, что РФ освободила за последний год якобы «всего 1% территории», а спецпосланник президента США Кит Келлог сказал о том, что если бы РФ выигрывала, то уже взяла бы Киев. Так бы выглядело, если бы Россия поступала как западные страны.

«Только вот Россия этого не делает. <…> Невозможно продолжать сражаться вечно, если каждый день теряешь всё больше людей, если теряешь территорию, если каждый день теряешь возможность вести войну. Вот что вам нужно понять. Вот почему Россия отдала приоритет проблеме беспилотников, стратегических беспилотников, ракет "Кинжал" и гиперзвуковых ракет, которые они запускают. Россия решила вести методичную войну на истощение», — заявил отставной подполковник.

Ранее Дэвис заявил, что с самого начала спецоперации Украине не завоевать победы и не вернуться к границам 1991 года. По его мнению, любая военная аналитика подтвердит, что на стратегическом уровне «все и всегда было на стороне России».