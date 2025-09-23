В Турции ответили на вопрос о связи закупок F-35 со слухами о выкупе С-400

Покупка Турцией американских истребителей F-35 никак не связана со слухами об обратном выкупе Россией комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-400. Об этом со ссылкой на турецкий дипломатический источник сообщает РИА Новости.

© Lenta.ru

«В СМИ очень много спекуляций на эту тему. Эти вопросы никак не связаны. Министерство обороны уже заявило, что никаких изменений в турецкой позиции по С-400 нет», — сказал собеседник агентства.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу со ссылкой на турецкие медиа сообщил, что Москва может вести переговоры с Анкарой о выкупе С-400 российского производства.

Позднее эту информацию со ссылкой на источники в турецком Минобороны опровергло ТАСС.