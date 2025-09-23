Раскрыто возможное место запуска дронов на Ярославль

Дроны, попытавшиеся атаковать Ярославль, могли запустить с российской территории. Как сообщает aif.ru, такое предположение сделал заслуженный летчик генерал-майор Владимир Попов.

По словам эксперта, следует искать тех, кто «запускал беспилотники в пределах 100 километров» — не исключено, что дроны отправились в полет «с поляны в лесу».

«Осуществляют это продажные люди, бандиты или переселенцы, которые под видом беженцев из Украины проникли в РФ, возможно, купленные и подготовленные иностранной разведкой», — заявил Попов.

Раскрыта цель ударов Украины по России

Напомним, что 22 сентября губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил об атаке на регион. По его словам, в воздухе были сбиты три беспилотника противника — их ликвидировали на подлете к Ярославлю. Пострадавших и разрушений нет.