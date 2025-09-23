Собянин сообщил об уничтожении 44 БПЛА на подлете к столице

Средства противовоздушной обороны России за ночь сбили 44 украинских беспилотника.

Об этом в MAX сообщил мэр Сергей Собянин.

«Продолжается отражение атак вражеских беспилотников. Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков», — говорится в последней публикации.

Атака началась вечером 22 сентября и продолжается до сих пор. Мэр столицы не уточнил, есть ли какие-либо разрушения на местах падения обломков.

Собянин заявил об уничтожении очередного летевшего на Москву БПЛА

Утром сообщалось о 34 сбитых беспилотниках.