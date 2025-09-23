Британский наемник ВСУ покончил с собой

Отставной британский офицер Эдвард Харрис, воевавший за ВСУ, совершил самоубийство после возвращения в Британию. Об этом сообщает The Times.

В прошлом Харрис был капитаном Колдстримской гвардии - одного из британских пехотных полков (считается вторым по старшинству британским пехотным полком после Гренадерской гвардии). Он принимал участие в боевых действиях в Афганистане, а в 2022-м присоединился к ВСУ.

В ноябре 2022 года отряд Харриса попал в скоординированную артиллерийскую и танковую засаду в ДНР. Он получил несколько пуль, а его левая нога была разорвана осколком. Несколько дней спустя его эвакуировали в Варшаву.

Травмы Харриса оказались серьезными и потребовали ампутации левой ноги в больнице Святого Георгия в Лондоне, а также интенсивного лечения для борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериями.

Через три месяца после ампутации Харрис вернулся на Украину с протезом и продолжил командовать своей группой из мобильного тактического штаба. Однако «возросший темп боевых действий и непрекращающаяся боль» стали для него невыносимы, подчеркивается в статье. Он также начал беспокоиться, что «жизни людей подвергаются неоправданному риску».

Харрис требовал изменений в планах ВСУ и наотрез отказывался выполнять приказы, полагаясь на свою репутацию полевого командира. В конце 2024 года он оставил ВСУ, «полагая, что больше ничего сделать не может». В конце августа 2025-го 40-летний Харрис покончил с собой в своем лондонском доме.

Как отмечает The Times, присоединившись к ВСУ, Харрис формально нарушил редко применяемый Закон об иностранной вербовке 1870 года, но Лиз Трасс, занимавшая пост министра иностранных дел, заявила, что поддержит всех британцев, желающих вступить в ВСУ, кроме действующих военных.