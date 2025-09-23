Атаковавшие Москву дроны применили новую тактику

Летевшие к Москве украинские БПЛА поднялись в воздух на Западной Украине - из Львовской и Ровенской областей.

Нынешняя атака отличается от предыдущих, пишет SHOT. Беспилотники заходят в воздушное пространство РФ небольшими группами, от двух до четырех аппаратов. Прежде ВСУ пускали БПЛА стаями по 10 и более зараз.

Вне зависимости от тактики часть БПЛА сбивается уже на границе, их отстрел продолжается над российскими регионами.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 23 сентября силы ПВО сбили 69 украинских БПЛА над 10 российскими регионами, включая Московскую область. Еще 81 дрон был уничтожен днем в понедельник.