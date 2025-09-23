Песков: если США не примут зеркальную позицию по ДСНВ, придется принимать меры

Песков: если США не примут зеркальную позицию по ДСНВ, придётся принимать меры
Если США не примут зеркальную позицию по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, придётся принимать меры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Если они не будут выполняться с другой стороны, то, конечно же, придется принимать меры», — сказал он.
В Белом доме ранее заявили, что президент США Дональд Трамп в курсе предложения Путина о ДСНВ.
Исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл призвал Трампа одобрить предложение Путина по ДСНВ.