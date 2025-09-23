Больше 230 дронов и погибший мирный житель: Гладков об атаках на Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за сутки в регионе было атаковано 63 населенных пункта и пострадали 16 человек, передает «Интерфакс». В Telegram-канале Гладкова сообщается, что 23 сентября в Белгороде погиб мирный житель.

По данным Гладкова, за сутки в Белгородской области были зафиксированы атаки 234 украинских беспилотников. Также ВСУ выпустили 17 боеприпасов в ходе восьми обстрелов.

Губернатор заявил, что в Белгороде в результате удара дрона ВСУ по коммерческому объекту погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался до приезда врачей.

Губернатор сообщил, что в регионе было повреждено 16 многоквартирных и 20 частных жилых домов, 73 легковых и грузовых автомобиля, помещение предприятия, девять коммерческих и два социальных объекта, два административных здания, православный храм и две линии электропередач.

Ранее Гладков порекомендовал родителям оставить детей-школьников дома под присмотром взрослых из-за угрозы атак ВСУ. Губернатор подчеркивал, что в регионе «крайне сложная» оперативная обстановка.