Минобороны отчиталось о поражении под Одессой мест запуска дронов по Крыму

Поражены места хранения беспилотников на аэродроме «Школьный» под Одессой, с которых осуществлялся запуск дронов по объектам гражданской инфраструктуры в Крыму. Об этом отчитались в Минобороны России.

В ведомстве пояснили, что также был нанесен удар по цехам предприятия «Мотор Сич» военно-промышленного комплекса Украины. По сведениям Минобороны, там осуществлялась сборка ударных беспилотников, применяемых для ударов по российским регионам.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и 438 дронов самолетного типа.