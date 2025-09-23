Силы ПВО ВС России за сутки сбили почти 440 БПЛА ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО за сутки сбили 438 БПЛА ВСУ.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 438 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что средства ПВО за ночь уничтожили 69 украинских беспилотников над российскими регионами.