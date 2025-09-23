Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) зачистили от украинских формирований населенный пункт Переездное в Донецкой Народной Республике. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что этого смогли добиться подразделения «Южной» группировки войск.