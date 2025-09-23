Стало известно, откуда массово летели дроны на Москву

Беспилотники самолетного типа, атаковавшие Москву, могли быть запущены с территории России агентами украинских спецслужб. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.

По его словам, завербованные украинскими спецслужбами агенты могли находиться среди беженцев, прибывших с Украины.

«Беспилотники, скорее всего, запускаются с нашей территории. Спящие ячейки получают указания своих кураторов из Киева. Собирают БПЛА и выпускают по целям, которые им передают», – пояснил Липовой.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, масштабная атака на столицу велась всю ночь. К 11:23 мск число сбитых с начала вторника на подлете к столице дронов достигло 27. При этом только за сегодняшнее утро, начиная с 7:18 мск, были перехвачены и уничтожены 15 БПЛА.