Российские силы ПВО за четыре часа уничтожили 19 беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 19 украинских БПЛА за вечер над четырьмя регионами РФ и акваторией Черного моря. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

— С 19:00 до 23:00 дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 19 украинских дронов над Курской, Белгородской и Ростовской областями, Республикой Крым и акваторией Черного моря, — сказано в Telegram-канале ведомства.

В этот же день при атаке ВСУ на Белгород пострадали пять человек, сообщил глава области Вячеслав Гладков. Удар ВСУ пришелся по территории коммерческого объекта. Трое мужчин и женщина получили осколочные ранения рук и ног, еще у одного пострадавшего — артериальное кровотечение и осколочные раны ног. Людей доставили в больницу, им оказывают необходимую помощь.

Также серия взрывов произошла над Таганрогом Ростовской области. Предварительно, силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников ВСУ, сообщил Telegram-канал Shot.

Очевидцы рассказали, что было слышно в общей сложности от пяти до семи взрывов. Были видны вспышки в небе и дым.