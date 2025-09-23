Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери на участке фронта Меловое-Хатнее севернее Купянска. Об этом со ссылкой на осведомленный источник в российских силовых структурах пишет РИА Новости.

По его словам, у сел Меловое и Хатнее, расположенных недалеко от границы Белгородской и Харьковской областей, за прошедшую неделю в плен попали 13 военных ВСУ.

«Противник несет огромные потери под массированным огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем», — пояснил российский силовик.

Ранее украинский офицер с позывным «Алекс» заявил о том, что российские войска создали масштабную «килл-зону» в Харьковской области, она охватывает значительную часть региона. При этом Владимир Зеленский признал 20 сентября, что в районе Купянска ведутся «жесткие действия».

Стало известно о жестоких наказаниях солдат ВСУ

В свою очередь депутат Рады Марьяна Безуглая предупредила, что в Купянске назревает катастрофа, и об этом умалчивают те, кто принимает ключевые решения.