Российские бойцы испытывают беспилотник, не оставляющий цифровой след

Бойцы 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса ВС РФ приступили к испытаниям дрона, который не оставляет цифровой след.

Об этом сообщает ТАСС и публикует видео с разработкой. Как пояснил военнослужащий с позывным Пугач, если БПЛА попадет в руки врага, по нему невозможно будет вычислить, что он снимал, откуда прилетел, где находится антенна.

Беспилотник самолетного типа оснащен двумя видеопередатчиками. Его отличает высокая скорость и простота в обслуживании. Все детали в случаи поломки легко заменить.

"Он улетит, разведает и прилетит обратно, и сделает все настолько быстро, что его никто не заметит", - заверил Пугач.

Тем временем бойцы добровольческого батальона имени Максима Кривоноса стали применять новую тактику борьбы с вражескими дронами. Они оснащают свои БПЛА устройством радиоэлектронной разведки, чтобы по радиочастотам отслеживать беспилотники ВСУ.