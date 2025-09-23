В Службе внешней разведки России (СВР) располагают сведениями, что ради удержания Молдавии в русле русофобской политики евробюрократы готовы ввести в страну войска.

По данным разведки, страны НАТО готовят оккупацию Молдавии, концентрируя военные подразделения вблизи границ.

"Готовится натовский "десант" в Одесскую область Украины для устрашения Приднестровья, - сообщили в СВР. - Первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу".

В российской разведке подчеркнули, что сценарий оккупации Молдавии "неоднократно отрабатывался в ходе учений НАТО в Румынии". Реализация этого сценария может быть реализована после парламентских выборов 28 сентября. На фоне опасения Брюсселя насчет поражения прозападных сил на выборах ЕС и Кишинев готовят грубые фальсификации итогов голосования. Это может вынудить молдаван выйти на улицы для защиты своих прав.

"Тогда по запросу Санду вооруженные силы европейских государств должны будут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии", - указали в СВР.

В Службе подчеркнули, что ЕС "не намерен отказываться от планов оккупации Молдавии", даже если после выборов не потребуется внешнее вмешательство.

"Ввести войска предполагается несколько позже", - отметили в СВР.

Аналитик из Приднестровья описал возможные сценарии после выборов в Молдавии

В качестве предлога предусматривается организация вооруженных провокаций против Приднестровья и размещенных в регионе российских войск.

"В качестве возможного срока рассматривается период проведения выборов в Верховный совет ПМР 30 ноября", - отметили в СВР.

Ранее появилась информация, что французские военнослужащие уже находятся на территории Молдавии.