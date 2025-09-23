Страны НАТО готовят военную операцию в Одесской области, чтобы оказать давление на Приднестровье. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Североатлантический альянс намеревается сохранить Молдавию в сфере своего влияния, используя антироссийский курс. Для этого представители НАТО готовы прибегнуть к любым действиям, включая ввод вооруженных сил и фактическое занятие территории.

По данным российской разведки, в Румынии вблизи молдавских границ наблюдается концентрация военных подразделений альянса.

Сообщается, что в Одесскую область прибыли первые группы военнослужащих из Франции и Великобритании для подготовки к операции, направленной на «устрашение Приднестровья».