Стало известно о жестоких наказаниях солдат ВСУ

Украинский пленный, воевавший в составе бригады, набранной из осужденных, рассказал о жестоких наказаниях. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, командир привязывал бойцов к дереву и жестоко избивал палками.

По словам пленного, он самовольно оставил часть (СЗЧ) в октябре. В составе бригады был капитан с позывным «Бабай».

«Он ловил СЗЧшников, привязывал их к дереву и бил до такой степени палками, что человек под себя ходил, обделывался, не мог встать. Так он отбивал людей», — заявил мужчина.

Ранее бывший солдат ВСУ рассказал о наказаниях для бойцов, которые говорили на русском языке. Военных избивали, а после помещали в специально вырытые ямы. Кроме того, на полигонах сразу стреляли в воздух, если слышали русскую речь.