Инфраструктура аэродрома ВСУ сгорела от удара беспилотников «Герань-2»

Минобороны России сообщает о поражении инфраструктуры аэродрома ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов «Герань-2».

© Минобороны России

Уточняется, что аэродром врага находился в районе населенного пункта Конотоп, который располагается на территории Сумской области.

Из подписей к видеозаписи с фиксацией огневого поражения, предоставленной российским оборонным ведомством, следует, что ущреб был нанесен пункту управления украинскими беспилотными летательными аппаратами, а также складу БПЛА.

Ранее МО РФ показало, как украинские дроноводы исчезли в яркой вспышке взрыва от попавшей точно в цель российской «Герани». В тот раз удар наносился в районе населенного пункта Дорошенково в зоне спецоперации.