МИД КНР: РФ и США должны возобновить выполнение Договора СНВ-3

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил РИА Новости, что России и США должны добросовестно выполнять обязательства по ядерному разоружению.

«Позиция Китая по Договору СНВ-3 (договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений между США и Россией. — «Газета.Ru») последовательна. РФ и США, будучи двумя странами с крупнейшими ядерными арсеналами, должны добросовестно выполнять свои особые и первостепенные обязательства по ядерному разоружению, возобновить выполнение Договора СНВ-3 и обсудить последующие договоренности», — отметил дипломат.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности поручил уделить особое внимание отслеживанию планов наращивания стратегических компонентов в системе противоракетной обороны (ПРО) США.

До этого президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность по поводу скорого истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, назвав это «проблемой для всего мира». Он добавил, что Соединенные Штаты намерены обсудить с Россией перспективы дальнейшего ядерного разоружения.