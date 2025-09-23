«Ядерный потенциал Пакистана»: каким странам грозит серьезная опасность

Пакистан подтвердил, что договор о совместной обороне с Саудовской Аравией обозначает, что Исламабад предоставит Эр-Рияду свой «ядерный зонтик». Как сообщает РИА Новости, об этом фактически сказал министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф во время беседы с журналистами.

Глава пакистанского ведомства также подчеркнул, что «исламское НАТО» в будущем может расшириться, включив в себя новые государства. Кроме того, кандидаты есть и сейчас, однако решение о том, брать ли их под защиту ядерного арсенала Исламабада, потребует времени.

Однако даже если Пакистан и Саудовская Аравия больше не возьмут кого-либо в свой круг, скрепление их союза — историческое событие. Наличие ядерного оружия и выручки от нефти дает огромную силу, а исламская ядерная бомба не просто идеологическое клише, а геополитический конструкт с длинными корнями.

Пакистанский атомный проект справедливо называть исламским — это его родовое имя. Еще до свое президентства Зульфикар Али Бхутто задавал вопрос, почему бы мусульманам не обзавестись ядерной бомбой, если она уже есть и у христиан, и у иудеев, и у индуистов. Когда он возглавил Пакистан в 1971 году, то Исламабад запустил собственную программу по обогащению плутония.

Представляется, что ее основой стал конфликт с Индией и поражение в третьей индо-пакистанской войне, когда поддержка США не помогла предотвратить отделение Бангладеш. Кроме того, слово «исламский» в названии стало отличным маркетинговым решением и привлекло финансирование от Саудовской Аравии. Эр-Рияд также прикрыл Исламабад бесплатными поставками нефти в конце XX века, когда пакистанцы провели ядерные испытания и попали под санкции.

В день взрыва на тот момент премьер-министр Пакистана Наваз Шариф заявил, что страна «сравнялась по очкам с Индией». Нынешний премьер Шахбаз Шариф, подписавший соглашение с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом, —его младший брат. Поскольку все руководители Эр-Рияда близкие родственники, то исламский ядерный проект можно считать семейным делом. Однако в политике семьи объединяются не по любви, а против кого-то.

«Мы не назвали ни одной страны, нападение которой автоматически повлекло бы за собой ответ. Ни Саудовская Аравия не назвала, ни мы», — заявлял Асиф.

Вместе с тем трех кандидатов видно сразу. Первый — это Иран, расположенный между Саудовской Аравией и Пакистаном. Если «исламское НАТО» появилось три года назад, то его бы назвали антииранской организацией. Однако на фоне ракетных атак Израиля Пакистан сменил отношение к Ирану с недружелюбного на сочувственное, а Пекин посодействовал сближению Тегерана и Эр-Рияда. Кроме того, в ходе конфликта с Израилем Иран показал, что совсем не безрассуден и вовсе не столь грозен, как всех пытались убедить.

Второй кандидат — это Индия, исторический враг Пакистана. В области ядерных боеголовок у них паритет, однако экономически Исламабад сильно уступает. Кроме того, этой весной Вооруженные силы Индии весной этого года провели против Пакистана военную операцию "Синдур", а премьер-министр Нарендра Моди дал понять — теперь Нью-Дели сам решает, что считать достаточным поводом для военного конфликта.

Однако Пакистан перестраховался от нефтяного эмбарго за счет союза с саудитами. И не только, ведь оборонное соглашение затрагивает и разведку, и подготовку войск, и сотрудничество по линии военно-промышленного комплекса (ВПК). Индия предпочла бы, чтобы договора не было, однако Эр-Рияд не планирует конфликтовать с Нью-Дели, приобретающим огромное количество нефти. Не исключено, что саудиты попытаются намекнуть индийским властям, что этот оборонный союз — не против них.

Третий кандидат — Израиль. Он самый предполагаемый адресат послания двух мусульманских стран. Договор был заключен после удара израильских войск по катарской Дохе. Катар отличало то, что он имел гарантии неприкосновенности от США, однако, как оказалось, они не работают. После этого арабскому миру пригодился ядерный проект Пакистана. Он создал новую политическую реальность для Израиля, хотя, справедливости ради, эту реальность создает и сам премьер Биньямин Нетаньяху.

В XX веке Саудовская Аравия была амбициозна и хотела претендовать на собственные ядерные бомбы, но США навязали арабам свои гарантии безопасности. Инцидент в Катаре показывает, что контроль утрачен. Президент США Дональд Трамп не рад катарскому кризису, но делает вид, что согласен с действиями Нетаньяху, поскольку не может их остановить. Если тот остановится, то упадет — будет сметен с должности. Израиль останется, но границы дозволенного теперь определяет не сколько Вашингтон, сколько исламское ядерное оружие.

Сами действия Нетаньяху выгодны для создания многополярного мира — они подрывают позиции США и провоцируют появление новых союзов. Пустоты, образовавшиеся после выпадения американцев, заполняет Китай. Вашингтон слишком многое на себя брал. Теперь же он вынужден отдавать и отступать, чтобы не надорваться.