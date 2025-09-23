Российские добровольцы применили новую технику борьбы с дронами ВСУ

Бойцы добровольческого батальона имени Максима Кривоноса применяют новую тактику борьбы с украинскими дронами. Они научились их отслеживать.

© Минобороны РФ

Об этом рассказал бывший солдат ВСУ, оператор беспилотника с позывным Прометей, пишет РИА Новости. Специалисты разработали устройство радиоэлектронной разведки. Оно крепится на FPV-дрон. С его помощью отслеживаются некоторые частоты, и туда отправляется снаряженный FPV, чтобы сбить дрон противника.

Используют и сеткометы. На каждом выходе стабильно удается сбивать 2-3 тяжелых беспилотника "Баба-Яга" и разведывательные "Мавики". Как добавил Прометей, успешное противодействие дронам достигается благодаря сочетанию технических средств и опыта операторов.

Благодаря этому удается нейтрализовать вражеские аппараты и минимизировать угрозу для российских подразделений.