Китай повысил боеспособность авианосца «Фуцзянь» за счет катапульты

Применение электромагнитной катапульты на авианосце «Фуцзянь» обеспечило заметное увеличение боевого радиуса и возможностей совместных операций, заявил китайский военный эксперт Лань Шуньчжэн.

По его словам, прорыв в технологии электромагнитной катапульты на новейшем китайском авианосце «Фуцзянь» позволил значительно повысить его боеспособность, передает РИА «Новости».

По мнению эксперта, испытания палубных самолетов с использованием электромагнитной катапульты стали важным этапом в развитии технологий авианосцев.

«Это сделало Китай второй после США страной в мире, освоившей зрелую технологию запуска палубных самолетов с использованием электромагнитной катапульты», – подчеркнул Лань Шуньчжэн.

Он отметил, что новая система позволяет самолетам взлетать с полным запасом топлива и боезапаса, что увеличило боевой радиус истребителей на 40%. В ходе тренировок с «Фуцзяня» впервые был запущен самолет дальнего радиолокационного обнаружения KJ-600, а количество совместимых беспилотников выросло на 300%.

Эксперт добавил, что самолет KJ-600 увеличил дальность обнаружения целей до 500 километров, а один авианосец теперь может координировать действия трех боевых групп. Для развертывания различных типов беспилотников потребуется минимальная доработка оборудования.

Лань Шуньчжэн также подчеркнул, что по сравнению с американскими авианосцами класса «Форд», эффективность катапультирования на «Фуцзяне» составляет 92% против 89% у конкурента, а надежность системы увеличилась на 30%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, китайский авианосец «Фуцзянь» прошел через Тайваньский пролив. Авианосец «Ляонин» прошел вблизи Тайваня и взял курс на западную часть Тихого океана. Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая вскоре представят четвертый авианосец, разработка которого успешно продвигается.