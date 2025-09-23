Западные СМИ отреагировали на заявление Путина о ДСНВ

Западные СМИ посвятили материалы заявлению президента России Владимира Путина о том, что Москва готова добровольно соблюдать количественные ограничения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после 5 февраля 2026 года. В частности, на слова российского лидера отреагировал американский журнал Newsweek.

«Путин сделал важное объявление по ядерному оружию», — гласит заголовок материала Newsweek.

В статье отмечается, что надвигающееся истечение срока действия ДСНВ и отсутствие диалога о заключении следующего соглашения беспокоило сторонников контроля над вооружениями.

Заявление российского главы пришлось на период обострения напряжений между Москвой и Западом, Киев пытается уговорить американского главу Дональда Трампа ввести более жесткие санкции против России.

Во французском информагентстве AFP, статью которого опубликовало издание France 24, назвали ДСНВ последним оставшимся соглашением о сокращении ядерных вооружений между двумя ведущими ядерными державами мира.

Слова Путина о стратегическом оружии оценили

Продление действия ДСНВ в перспективе выгодно как России, так и США, заявило агентство Reuters.

«Это предоставит [обеим сторонам] больше времени для того чтобы договориться о последующем соглашении и избежать — или, как минимум, отсрочить — новую дорогостоящую гонку вооружений, — говорится в материале.

Путин 22 сентября заявил, что Россия готова добровольно соблюдать ДСНВ после окончания срока его действия 5 февраля 2026 года, если аналогичный шаг сделают США. Это предложение он озвучил в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности.