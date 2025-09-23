Выросло число сбитых по пути к Москве дронов

Число сбитых с начала вторника на подлете к столице дронов достигло 21. Как средства ПВО отражают атаку на Москву, разбирался «Рамблер».

Мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале отметил, что сила противовоздушной обороны ведут перехват дронов, атакующих Москву.

«Уничтожены еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - написал он в 9:40 мск.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

При этом только за сегодняшнее утро с 7:18 до 9:40 мск на подлете к столице, по данным градоначальника, были перехвачены и уничтожены 10 БПЛА. А всего с 0:04 мск был сбит 21 дрон.

По данным Минобороны России, сегодня с полуночи до семи утра по московскому времени были уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов. Дроны перехватывались над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и над Крымом.