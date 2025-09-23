Мобилизован журналист, расследовавший коррупцию в окружении Зеленского

Украинский журналист Денис Бигус, расследовавший коррупцию в окружении Владимира Зеленского, сообщил о получении от военкомата «предложения, от которого сложно отказаться». Об этом он рассказал в YouTube-канале своего издания Bihus.Info.

© Соцсети

По его словам, повестку он получил от Винницкого территориального центра комплектования.

«Сейчас, когда я это записываю, я еще гражданский. В тот момент, когда вы это видите, я уже не совсем, как говорят в «тик-токах», человек в качестве человека», — заявил он.

В конце мая журналисты проекта Bihus.Info опубликовали расследование, в котором рассказали, что близкое окружение Зеленского задействовано в крупных коррупционных схемах, пишет ТАСС.

Их выводы подтвердил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, потребовавший от Счетной палаты провести проверку трат.

Ранее стало известно, что приближенный к Владимиру Зеленскому совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич может стать подозреваемым по делу о коррупции. Именно с его именем СМИ связывали противодействие Зеленского с антикоррупционным органам, которое привело к скандалу. Зеленский подписал законопроект, который ограничивает деятельность Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), что стало причиной акций протеста на Украине и резкого недовольства на Западе.