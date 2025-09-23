Министр обороны Андрей Белоусов встретился с главнокомандующим армии Никарагуа Хулио Сесаром Авилесом Кастильо.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Российско-никарагуанское военное сотрудничество проверено временем. Оно основано на принципах доверия, дружбы, взаимного уважения и учёта интересов друг друга. В этом направлении проделана большая совместная работа», — указал российский министр.

Вместе с этим Белоусов поздравил членов никарагуанской делегации с 46-й годовщиной со Дня образования армии Никарагуа и Днём независимости Республики и поблагодарил страну за участие никарагуанской военной делегации в совместном стратегическом учении «Запад-2025».

Подчёркивается, что во время беседы представители оборонных ведомств двух стран обсудили вопросы взаимодействия по линии ведомств, а также актуальные аспекты региональной безопасности.