Раскрыта неожиданная связь атаки дронов на Москву с визитом Зеленского в США

Ночная атака беспилотников на Москву может быть связана с визитом главы украинского режима Владимира Зеленского в Нью-Йорк. Такое предположение высказал в своем телеграм-канале военный корреспондент Александр Коц.

По его мнению, украинский лидер пытался продемонстрировать американской администрации эффектное зрелище Москвы, окутанной дымом, как доказательство военных возможностей Киева. Однако расчет не оправдался — украинским дронам не удалось преодолеть систему ПВО столицы, констатировал военкор.

Коц добавил, что ВСУ будут продолжать поиск уязвимостей в обороне российской столицы. Сам факт преодоления десятками дронов сотен километров воздушного пространства уже воспринимается как достижение. Идет планомерная работа по выявлению брешей, заключил он.

В ночь на 23 сентября 2025 года Москва отразила массированную атаку беспилотников. По данным мэра Сергея Собянина, силы ПВО Министерства обороны РФ уничтожили 32 воздушных цели на подступах к городу.