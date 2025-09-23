Атака БПЛА: какие регионы РФ оказались под ударом к утру 23 сентября

Российские военные отразили атаку 69 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших в том числе и на Москву. Какие еще регионы были атакованы, разбирался «Рамблер».

По данным Минобороны России, атака длилась с полуночи до семи утра по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 69 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и Республики Крым», - говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.

Москва и Подмосковье

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о начале атаки дронов ВСУ в 19:30 мск 22 сентября.

«ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву. На местах работают все экстренные службы», — написал он.

В течение ночи столичный градоначальник информировал об уничтожении беспилотников, летящих к столице. Последнее сообщение об этом было опубликовано в 7:41 мск. Всего было сбито 34 дрона. При этом о пострадавших власти не сообщали.

В Реутове были слышны сильные хлопки, пострадали четыре автомобиля, сообщил в своем Telegram-канале глава города Филипп Науменко.

«Жертв и разрушений нет. Угроза для жителей отсутствует», — уточнил мэр.

По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», жители Одинцово заявили, что слышали «не менее пяти звуков, похожих на взрывы».

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Ростовская область

Украинские беспилотники атаковали также Миллеровский и Каменский районы Ростовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — пояснил глава региона.

Белгородская область

Резко обострилась ситуация в Белгороде и Белгородском районе. Только за вчерашний день здесь было сбито 76 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«К большому сожалению, были ранены 16 мирных жителей, всем им оказана необходимая медицинская помощь, все лекарственные препараты у нас есть, врачи очень квалифицированные. Надеюсь, что наши жители очень скоро поправятся, вернутся к себе домой», — написал Гладков.

Ограничения на полеты

На фоне атаки беспилотников временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту «Шереметьево». Об их введении сообщил в 20:20 мск в своем Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

О возобновлении работы аэропорта Кореняко проинформировал в 0:56 мск.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — пояснил он.

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о вынужденном корректировании расписания из-за ограничений на полеты, вводившихся в аэропорту «Шереметьево». Лоукостер «Победа» также сообщил, что расписание было изменено.

В авиакомпании «Аэрофлот» уточнили, что часть рейсов, направлявшихся в Москву, ушла на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ульяновск, Ижевск и Самару, пишет РИА Новости.

Напомним, что в ночь на 22 сентября были уничтожены 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Больше всего – по 25 БПЛА – были сбиты над территориями Краснодарского края и Ростовской области. В Белгороде беспилотник ВСУ сдетонировал у здания городской администрации, в результате чего ранения получили два человека. А в результате атаки украинских беспилотников по Крыму погибли три человека, еще шестнадцать получили ранения.