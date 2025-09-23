Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали произведенное в СССР оружие во время боев за Новоивановку.

Об этом сообщил бывший директор школы, доброволец, стрелок 394-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Восток» с позывным Директор, передает ТАСС.

«Разное [вооружение] было, но в основном наше стараются использовать. АК-74 у них ходовое оружие — и в грязь, и в воду, и в глину, везде работает», — сообщил военный.

Боец отметил, что одна половина пулеметов ВСУ производства СССР, а другая — США.

19 сентября Минобороны России сообщило, что армия РФ выбила ВСУ из населенного пункта Новоивановка Запорожской области. Об этом стало известно в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.