В Минобороны РФ сообщили об уничтожении танка ВСУ и об успешных операциях российских сил в Сумской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру вторника, 23 сентября.

Удар по танку ВСУ

Российские операторы FPV-дронов уничтожили танк ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Военные рассказали, что танк был спрятан в глубине лесополосы и тщательно замаскирован.

Воздушная разведка ВС РФ выявила цель, а операторы дронов нанесли по танку серию ударов, вызвав детонацию боекомплекта.

Операция в Днепропетровской области

Артиллеристы ВС РФ уничтожили украинские блиндажи в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Разведчики с воздуха выявили район в лесополосах, в котором ВСУ оборудовали инженерные сооружения.

Координаты целей были переданы расчетам ствольной артиллерии. Блиндажи, наблюдательные пункты и личный состав ВСУ были уничтожены, подчеркнули в Минобороны.

Операция в Харьковской области

Российские ударные беспилотники уничтожили технику и живую силу ВСУ на харьковском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Во время разведки один из расчетов FPV-дронов выявил опорный пункт с солдатами ВСУ. К цели был направлен боевой дрон, оснащенный осколочно-фугасным боеприпасом. В Минобороны подчеркнули, что все цели были поражены.

Удар «Гераней» по аэродрому ВСУ

ВС РФ нанесли удары беспилотниками «Герань-2» по аэродрому ВСУ в Сумской области, передает ТАСС. Агентство отмечает, что военный аэродром расположен в районе города Конотоп.

ВСУ прибегли к наследию СССР во время боев

Потери ВСУ в Сумской области

Источник РИА Новости в российских силовых структурах заявил, что ВСУ понесли большие потери в Сумской области, пытаясь контратаковать. По словам собеседника агентства, штурмовые группы 71-й отдельной егерской бригады и 225-го отдельного штурмового полка ВСУ отошли на исходные позиции.

Взятие дороги между хабами ВСУ

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил ТАСС, что российские силы взяли под полный огневой контроль трассу, соединяющую два крупных хаба ВСУ. Речь идет о дороге между Красным Лиманом и Северском в ДНР.