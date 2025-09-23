ВСУ подняли самолеты: Гладков выступил с обращением к белгородцам

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к родителям школьников и учителям Белгорода и Белгородского района. В своем видеообращении в Telegram-канале он попросил сегодня по возможности оставить детей дома и не отправлять их в школу из-за сложной оперативной обстановки в регионе.

Гладков сообщил, что украинские вооруженные силы подняли в воздух четыре самолета, которые движутся в направлении Белгорода и Белгородского района.

«Поэтому, дорогие родители, хотел попросить вас принять решение, если есть возможность, под присмотром взрослых оставить детей дома», – заявил губернатор.

Если нет другой возможности, Гладков предложил привоз детей в школы и детские сады с соблюдением мер предосторожности. Он подчеркнул, что эти меры регулярно отрабатываются в школах.

Гладков: Три человека погибли в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Ранее сообщалось, что российские реактивные системы залпового огня «Град» нанесли удары по замаскированным позициям и скоплениям живой силы ВСУ в Сумской области, цели были уничтожены. В Минобороны заявили, что операцию провели военные 44-го армейского корпуса группировки войск «Север».