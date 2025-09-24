Украинские военнослужащие заявляют о намерении покинуть части из-за решений командования, которое направляет их в штурмовые подразделения без должной подготовки. Об этом сообщил один из военных в беседе с изданием Zaxid.net.

По его словам, в батальоне во Львове, где ранее своими силами была создана мастерская по ремонту дронов и закуплено необходимое оборудование, поступило распоряжение о переводе более 20 человек, включая его сына, в стрелковые роты. Моего сына отправляют на убой — в другой батальон, на передовую, чтобы отбивать потерянные позиции, пожаловался собеседник.

Он подчеркнул, что среди затронутых распоряжением бойцов много мужчин старше пятидесяти лет, а перевод специалистов-ремонтников и возрастных военных в штурмовые части выглядит нелогично и провоцирует массовое самовольное оставление подразделений (СЗЧ).

Стало известно о разгроме нацгвардейского полка ВСУ под Купянском

В сентябре 2025 года Владимир Путин отмечал, что ВСУ не способны вести наступательные действия и лишь стараются удержать занимаемые позиции. По его словам, Киев вынужден затыкать дыры на фронте, перебрасывая наиболее боеспособных солдат.

Ранее, в конце августа, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщал, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить продвижение российских войск, но понесла серьёзные потери. Он добавил, что стратегическая инициатива в зоне СВО находится в руках Москвы.