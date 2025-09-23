Глава киевского режима Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, принятие которого позволит использовать солдат ВСУ за границей.

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой уверен, что это начало кампании по захвату природных ресурсов Африки.

«[Зеленский] разрешил применять свои ЧВК в других странах. Сейчас речь идет об Африке. Идет активное насыщение различного рода ЧВК, которые берут там под контроль различного рода источники природных ресурсов с перспективой, чтобы потом это все выкачивать в свою страну», – отметил генерал.

По словам Липового, украинское руководство стремится закрепиться в регионах с богатыми недрами, используя частные военные компании как инструмент внешнего давления. Он отметил, что на фоне сложной внутренней обстановки и катастрофической ситуации на фронте Зеленский пытается создать видимость контроля и защиты экономических интересов Украины.

Генерал также выразил мнение, что Зеленского «шатает из стороны в сторону». Он пытается действовать сразу на нескольких направлениях: с одной стороны, продолжает боевые действия против России, с другой – стремится распространить свое влияние на внешнем контуре. Липовой предупреждает, что отправка украинских ЧВК в Африку может сопровождаться давлением на местные власти, передает издание NEWS.ru.