За ночь силы ПВО сбили почти 70 украинских беспилотников над регионами России

Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 69 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, с полуночи до 7:00 мск дежурные средства ПВО сбили дроны над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Самарской и Саратовской областями, а также в Московском регионе и в Крыму.

С вечера 22 сентября на подлете к Москве сбили более 20 беспилотников. В столичных аэропортах на фоне массированной атаки украинских беспилотников вводили план «Ковер», небо над Москвой было полностью закрыто.

В Минобороны России сообщали о ликвидации 339 БПЛА за прошлые сутки. Также средствами противовоздушной обороны было сбито семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, следует из сводки российского оборонного ведомства.

Ранее в Москве самолет пролетел над крышами домов экстремально низко.