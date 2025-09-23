Упаковки с маркировкой американского арсенала Пикатинни обнаружены среди брошенных боеприпасов НАТО на территории Курской области. Предположительно, их использовали ВСУ. Об этом агентству РИА Новости (РИАН) сообщили в силовых структурах региона.

«Упаковка с маркировкой US ARMY PICATINNY ARSENAL. Пикатиннский арсенал — это крупнейший центр разработки и хранения вооружений армии США», — рассказал источник. Его слова приводит РИАН. Предполагается, что украинские солдаты использовали их в своих целях.

Собеседник агентства также добавил, что стремительное отступление ВСУ из Курской области и утрата ими логистических путей не дали украинским военным возможностей эвакуировать боеприпасы, которые разрабатываются в НАТО или США. Арсенал Пикатинни, расположенный в штате Нью-Джерси, представляет собой научно-исследовательский и производственный комплекс, находящийся под управлением министерства обороны США и специализирующийся на разработке современных образцов вооружения.

Ранее стало известно, что ВС РФ ликвидировали группу украинских диверсантов на территории Сумской области, когда те пытались приблизиться к российской границе вблизи населенного пункта Теткино Курской области. Как сообщают представители 352-го мотострелкового полка группировки «Север», диверсионная группа ВСУ была своевременно обнаружена и уничтожена. В Минобороны РФ отметили, что украинские подразделения продолжают предпринимать попытки проникновения на российскую территорию, однако все их перемещения оперативно отслеживаются средствами разведки, пишет RT.